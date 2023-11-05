В Москве в рамках выставки-форума "Россия" стартовал гастрономический фестиваль

В программе предусмотрено более 100 мероприятий

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Гастрономическая карта России" стартовал на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия". В программе фестиваля предусмотрено более 100 мероприятий с участием шеф-поваров и рестораторов, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ стартовал юбилейный 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России". Он продлится до 12 апреля 2024 года. В его программе - более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщается, что главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ "Дом российской кухни", расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

"Фестиваль - часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", - добавила Сергунина.

В пресс-службе рассказали, что команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат попробовать свои местные блюда и научат их готовить. В меню - бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, а также старинная русская уличная еда, северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.