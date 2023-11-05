Курсанты центра "Воин" принесли присягу на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Первый заместитель директора центра Сергей Светов также поздравил их с победой в "Зарнице" и вручил памятные подарки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Курсанты белгородского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" присягнули на верность центру на выставке-форуме "Россия".

"Курсанты - члены команды, победившей на региональном военно-спортивном состязании "Зарница 2.0: Время Героев!" - Белогорье, приехали в Москву представить белгородское отделение на выставке "Россия". В рамках церемонии открытия стенда подростки присягнули на верность центру "Воин", - сообщили ТАСС в пресс-центре выставки-форума.

Первый заместитель директора центра Сергей Светов поздравил курсантов с победой в "Зарнице" и вручил памятные подарки. "Главное богатство страны - это люди. Воспитание в подрастающем поколении любви к России, гордости за ее героическое прошлое и ответственность за настоящее и будущее - то объединяющее начало, которое заложено в деятельности центра "Воин", - отметил Светов.

Белгородская область стала одним из 12 регионов, где в мае были открыты отделения центра. За это время навыки по широкому спектру военно-прикладных дисциплин в рамках дополнительной программы прошли порядка 1 500 подростков 14-18 лет. В настоящий момент обучение проходят еще почти 500 ребят.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.