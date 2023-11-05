Глава КС считает, что проблема коррупции в России приобрела опасный для жизни характер

По словам Валерия Зорькина, далеко не все инструменты борьбы с этим явлением сейчас используются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин считает, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер, несмотря на то, что эта болезненная проблема осознается властью и обществом. Выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", он заявил, что далеко не все инструменты борьбы с коррупцией в стране сейчас используются.

"Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы. В этой области использованы, на мой взгляд, далеко не все имеющиеся резервы", - сказал Зорькин.

Структурная коррупция, развитие и сохранение ее системы ведет к разложению и разрушению государства, к подрыву устойчивых общественных отношений внутри страны, отметил Зорькин. Искоренение коррупции представляется жизненно важным вопросом, требующего решения для выстраивания системы общественного согласия.

"Коррупция в переводе с латыни, как вы знаете, означает буквально "порча", "разрушение", "разложение". В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что особенно опасно, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которые данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией - это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - подчеркнул Зорькин.

В качестве еще одного опасного вызова он назвал межэтническую напряженность, также подрывающую общественное согласие и единство внутри одной страны. Эта проблема касается не только России, но и большинства других стран. Здесь, как и в других вопросах, важно проводить комплексную политику, направленную на выстраивание взаимного доверия внутри общества и преодоление точек напряженности, сказал Зорькин.

"Мир весь столкнулся с этим. Не случайно Илон Маск заявил буквально на днях, что Европа стоит на грани гражданской войны именно в силу этого обстоятельства. А когда это подогревается в нескольких точках, то это дало Папе Франциску возможность сказать, что мы стоим накануне Третьей мировой войны. Это серьезные очень вещи, поэтому сильное государство должно уметь соединить в своих руках такую политику, демографическую, межэтническую, правовую, прежде всего политику в социальной области", - считает Зорькин.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.