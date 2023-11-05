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обновлено 5 ноября, 10:12
Палестино-израильский конфликт

Гуманитарная помощь России для населения сектора Газа прибыла в Эль-Ариш

МЧС России
© МЧС России

Спецборта МЧС доставили 60 тонн гуманитарного груза

ЭЛЬ-АРИШ, 5 ноября. /ТАСС/. Два самолета Ил-76 доставили в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, передает корреспондент ТАСС.

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Спецборта МЧС России с разницей в полчаса приземлились в египетском Эль-Арише. Они доставили 60 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. После разгрузки помощь будет передана Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.

Доставка осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова.

Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа после обострения обстановки в регионе. Ранее борта МЧС РФ доставили 55 тонн грузов, в состав которых вошли продовольствие, лекарства и перевязочный материал. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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