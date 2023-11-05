В Ашхабаде сотни человек отпраздновали День народного единства РФ

Гости поучаствовали в мастер-классах, связанных с культурой и ремеслами шести регионов России

АШХАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались в воскресенье на площадке Русского дома в Ашхабаде, чтобы отпраздновать День народного единства РФ, сообщает корреспондент ТАСС. Гости поучаствовали в мастер-классах, связанных с культурой и ремеслами шести регионов России.

"Сегодня мы организовали для жителей и гостей столицы Туркменистана большой праздник, посвященный Дню народного единства. У нас запланирована большая праздничная программа с интерактивом. Наши мастера представят по шести регионам России мастер-классы (Центральная Россия, Урал, Северный Кавказ, Дальний Восток, Алтай и Татарстан), будет и декоративная роспись, и изготовление головного убора, и макет жилища северных народов", - рассказала журналистам первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

Гости праздника увидели исполнение танцев народов России, поучаствовали в интерактивной викторине, где надо было по фотографиям на экране угадывать памятники в российских городах. Позже желающие присоединились к танцевальному флешмобу "Ой, за что люблю Ивана". На площадке расположилась и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства из Туркмении. Здесь были представлены картины, сумки, игрушки, посуда, выполненные в туркменском стиле.

На мастер-классе, посвященном Центральной России, гостям предложили выложить из бисера панно "Москва-Сити". "Нам хотелось показать, что Россия - не только дружелюбная страна, богатая духовной культурой, но и ультрасовременное государство, высокотехнологичное. Мы этим очень гордимся и хотим поделиться со всем миром", - отметила Зайцева.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях ноября 1612 года, когда войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.