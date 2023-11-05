Фестиваль Nauka 0+ в Узбекистане собрал 14 тыс. участников

На мероприятии выступили более 30 ученых и сотрудников технологических компаний

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество участников прошедшего 4-5 ноября в Узбекистане международного фестиваля Nauka 0+, призванного популяризировать исследовательскую сферу, достигло 14 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова, входящего в число организаторов фестиваля.

"С 4 по 5 ноября в Ташкенте (Республика Узбекистан) прошел второй международный фестиваль Nauka 0+. В нем в смешанном формате приняли участие 14 тыс. человек. На территории Ташкентского политехнического музея и других площадок в вузах и научно-исследовательских институтах Узбекистана прошло свыше 150 мероприятий", - говорится в сообщении.

На фестивале выступили более 30 ученых и сотрудников технологических компаний. Среди них - представители МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, ОИЯИ, НИУ имени И. М. Губкина, филиала МГУ в Ташкенте, филиала РХТУ в Ташкенте, Ташкентского химико-технологического института, Института материаловедения АН РУз, Национального университета Республики Узбекистан имени М. Улугбека.

"В этом году главная тема фестиваля - "Океан науки". <...> В Ташкенте прошли занимательные лекции ученых и популяризаторов науки, интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, робототехнические соревнования, квизы, квесты и многое другое", - уточнили в вузе.

Организаторами события выступили Минобрнауки России, МГУ при поддержке РАН, РХТУ имени Д. И. Менделеева, Академия наук Республики Узбекистан, Национальный университет имени М. Улугбека и Ташкентский политехнический музей. Мероприятие проводится при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, которые приводятся в сообщении, фестиваль является "частью большой работы по формированию нового поколения исследователей и создания благоприятной атмосферы для научного творчества".

О фестивале

"Наука 0+" проводится С 2006 года по инициативе Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. Ежегодно с октября по ноябрь в проведении фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России, а также Узбекистана, Китая, Белоруссии и Казахстана, уточнили в МГУ. Фестиваль входит в программу объявленного в РФ в 2022-2031 годах. Десятилетия науки и технологий.