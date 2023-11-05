На всех автовокзалах Москвы появилась новая маршрутная схема

Каждому автовокзалу присвоили свой цвет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Маршрутные схемы с отображением ключевых направлений и населенных пунктов для путешествий появились на всех автовокзалах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Теперь на всех автовокзалах Москвы есть удобные маршрутные схемы, выбрать направление по душе стало еще проще. На единой схеме отмечены все автовокзалы и ключевые направления. Каждому автовокзалу присвоили свой цвет. Можно рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала и найти любой населенный пункт для путешествия", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что на схему нанесены географические объекты, например, Финский залив и Черное море. Также сделаны маршруты по интересам.

"Пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы - одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.