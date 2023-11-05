5 ноября, 14:18

Собянин заявил, что поезда "Москва-2020" запустят на Замоскворецкой линии в 2024 году

Мэр Москвы отметил, что машинисты изучают теорию и отрабатывают навыки на тренажере

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новые поезда "Москва-2020" начнут курсировать по Замоскворецкой линии столичного метрополитена в 2024 году, в настоящее время ведется переподготовка машинистов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже в следующем году на Замоскворецкую линию планируем выпустить самые современные поезда. Начали обучать машинистов зеленой ветки управлению поездами "Москва-2020". Переподготовку в депо "Сокол" пройдут больше 350 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что машинисты изучают теорию и отрабатывают навыки на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки. Закрепляют практикой вождения нового поезда на линии без пассажиров.

"За 3 года мы закупили уже больше 1,1 тыс. вагонов "Москва-2020". Парк Кольцевой линии и БКЛ укомплектован ими уже на 100%, а на Калужско-Рижской линии обновлен больше, чем на 50%", - отметил мэр.

По его словам, в настоящее время ведется работа над новым поездом, по планам он выйдет на линии уже в 2024 году. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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