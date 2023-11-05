В Румынии откроют музей цыган

В школах республики будут изучать историю этого народа

БУХАРЕСТ, 5 ноября. /ТАСС/. В Румынии будет открыт Национальный музей истории и культуры цыган, а в школах будет изучаться история цыганского сообщества. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, выступая на съезде Ассоциации Партии цыган "Про-Европа".

"Я лично поддержал инициативу создания Национального музея истории и культуры цыган Румынии, что представляет собой исторический момент для цыганской этнии, - приводит его слова агентство news.ro. - Также в школах преподается цыганский язык и вскоре будет факультативная дисциплина, связанная с историей цыган".

В проходящем в Бухаресте съезде Ассоциации Партии цыган "Про-Европа" участвует более 4 тыс. делегатов из свыше 400 общин со всей Румынии. Главная тема форума - новый политический проект ассоциации "Цыгане для Румынии".

"На протяжении истории, в течение сотен лет мы переносили страшное рабство цыган, - указывается в манифесте, размещенном накануне на сайте ассоциации. - Нас депортировали в то время, как наши братья, отцы и дяди воевали на фронте во время Второй мировой войны. Несмотря на эти притесняющие и дискриминационные проявления, мы остались лояльными гражданами этой страны".

"Хотя мы румынские граждане, к нам продолжают относиться как к иностранцам в нашей собственной стране, - подчеркивается в документе. - Нас рассматривают как черных овец общества и обвиняют во всех бедах, не замечая вклада, который цыганский народ внес в историю, культуру и прогресс Румынии".

Цыгане в Румынии

Цыгане - одна из крупнейших по численности национальностей Румынии. Согласно переписи 2011 года, их насчитывается в республике 621,5 тыс. человек. По данным социологических исследований, это число достигает 1,5 млн - 2 млн человек, так как многие цыгане отказываются заявлять о своей национальности, опасаясь дискриминации.

Как отмечается в монографии Виорела Акима "Цыгане в истории Румынии", этот народ появился на территории страны во второй половине XIV века. В течение четырех с половиной веков они были крепостными. Как указывает специалист, юридическое освобождение в середине ХIХ века не сопровождалось социальной эмансипацией, и цыгане остались на периферии румынского общества.

В годы Второй мировой войны цыгане наряду с евреями стали жертвами политики геноцида. Около 11 тыс. цыган погибли в концлагерях, организованных режимом Антонеску, порядка 20 тыс. были депортированы в Молдавию. Из них, согласно докладу международной комиссии по изучению Холокоста в Румынии, примерно половина погибла от голода и тифа.