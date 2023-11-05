В Вологде зафиксировали температурный рекорд

Воздух прогрелся до плюс 9,5 градуса

ТАСС, 5 ноября. Температурный рекорд 71-летней давности побит в Вологде, где 5 ноября воздух прогрелся до плюс 9,5 градуса, что выше показателя 5 ноября 1952 года, когда столбик термометра показал плюс 8,3 градуса, сообщил Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"5 ноября местами по Вологодской области были побиты рекорды максимальной температуры за этот день. В Вологде воздух прогрелся до плюс 9,5 градуса, что выше, чем в 1952 году (+8,3 градуса)", - говорится в сообщении на официальной странице метеорологов во "ВКонтакте".

В городе Бабаево максимальная температура составила плюс 11,3 градуса. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 2003 году - плюс 9,9 градуса.

По данным метеослужбы, в ночь на 5 ноября сначала западные районы области, а затем и весь регион оказались во власти очередного атлантического циклона, который принес мощное потепление, дожди и шквалистый ветер порывами до 15-18 м/с. Среднесуточная температура в ближайшие пять дней будет превышать норму на 3-5 градусов.