В театре им. Вахтангова сообщили, что Людмила Максакова была в больнице

Состояние артистки в настоящее время не вызывает опасений, отметил директор театра Кирилл Крок

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Людмила Максакова попадала в воскресенье в больницу, однако сейчас ее состояние не вызывает опасений, она едет домой. Об этом ТАСС сообщил директор Театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок.

"Людмиле Васильевне сегодня в больнице была оказана первая помощь, сейчас ее везут домой, - сказал собеседник агентства. - Со здоровьем у нее все нормально".

Как сообщил ранее Telegram-канал Baza, Максакову увезли в больницу с ушибом головы из Театра имени Вахтангова. По их предварительной информации, актриса упала, отыграв в спектакле "Царь Эдип".

Максаковой 83 года. В 1961 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. После окончания училища была принята в Театр имени Вахтангова, где служит до сих пор. Среди самых известных фильмов и сериалов с ее участием "Неподсуден" "Летучая мышь", "Десять негритят", "Анна Каренина", "Номинация" и другие.

В новость внесена правка (23:39 мск) - передается с исправлением в четвертом абзаце, верно - имени Щукина