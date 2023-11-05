В Крыму опровергли взлом трансляции телеканала "Крым-24"

Олег Крючков отметил, что было нарушено соотношение логотипа к экрану, а также его размер

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о взломе трансляции телеканала "Крым-24".

"Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала "Крым-24". Это очередная мерзкая ложь и фальшивка, состряпанная в недрах ЦИПсО", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Крючков отметил, что соотношение логотипа к экрану и его размер носят определенный характер. Они полностью нарушены, и в логотипе отсутствуют буквы HD, которые появились на нем неделю назад.