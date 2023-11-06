В Южно-Сахалинске открылся Центр единоборств

В спортивном комплексе смогут ежедневно тренироваться более 400 человек

ТАСС, 6 ноября. Центр единоборств, где ежедневно смогут тренироваться более 400 человек, открылся в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Воспитанники учреждения смогут в самых комфортных условиях заниматься боксом, кикбоксингом, самбо, дзюдо, каратэ и фехтованием. Помимо тренировок здесь будут проходить муниципальные, региональные, всероссийские и международные соревнования", - говорится в сообщении.

Строительство трехэтажного здания центра началось в 2019 году. Общая площадь спортивного объекта - более 5 тыс. кв. м. В помещениях для тренировок есть необходимое снаряжение, обустроены ринги. Для восстановления и реабилитации спортсменов предусмотрены комнаты сухого пара и медицинские кабинеты. Центр единоборств будет доступен всем желающим посещать тренировки.

"Когда проектировался этот объект, его начальное название было "Центр бокса". Но у нас на Сахалине много единоборств. Это учли, и у нас появился большой спортивный комплекс, где будут проходить тренировки сразу по шести дисциплинам. Уверен, Центр единоборств будет служить долго, а наша молодежь будет крепкой и сильной", - процитировала пресс-служба двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова.

В регионе работает спортивный кластер, расположенный в юго-восточной части Южно-Сахалинска. Сейчас в кластер входят спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", стадион "Спартак", волейбольный центр, школы летних и зимних видов спорта, горных лыж и сноуборда, олимпийского резерва по греко-римской борьбе, биатлонный комплекс, два ледовых дворца "Кристалл", центры единоборств и кендо.