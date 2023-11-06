Секта выделит властям Японии $67 млн на выплаты пострадавшим из-за больших пожертвований

Организация "Церковь объединения" заявила, что хочет доверить властям сформированный из выделенных средств фонд, который будет рассматривать запросы о выплатах компенсаций

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Религиозная организация "Церковь объединения", которую власти Японии хотят распустить на фоне обвинений в вымогательствах больших пожертвований у своих последователей, выделит правительству 10 млрд иен (около $67 млн) на выплаты пострадавшим. Об этом сообщил телеканал NHK.

После того как власти Японии направили в окружной суд Токио иск о роспуске организации, депутаты обсуждают, как сохранить активы для выплаты пострадавшим. Они опасаются, что они могут быть переданы другим организациям или выведены за рубеж еще до решения суда по этому делу.

"Церковь объединения" заявила, что хочет доверить властям сформированный из выделенных средств фонд, который будет рассматривать запросы о выплатах компенсаций. По данным газеты Asahi, руководство организации также планирует в ближайшее время провести пресс-конференцию и извиниться перед своими последователями. Как отмечает Asahi, решение извиниться и выделить средства для компенсаций выглядит как попытка организации показать свою реформаторскую позицию, обеспечив себе более выгодную позицию на судебных слушаниях и предотвратив отток последователей.

"Церковь объединения" обвиняют в вымогательствах в отношении последователей, которых заставляли делать пожертвования и покупать у самой организации различные товары. По некоторым оценкам, причиненный финансовый ущерб составляет около 2,4 млрд иен ($16 млн по текущему курсу). Следователи в течение года собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия "Церкви объединения".

В случае удовлетворения иска окружным судом Токио "Церковь объединения" потеряет статус религиозной организации и лишится связанных с ним преференций, в частности налоговых послаблений. В то же время организация все равно сможет продолжить свою деятельность в качестве частной компании. Японское законодательство предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее статуса в том случае, если суд посчитает ее деятельность "несущей вред общественному благосостоянию".

Особое внимание к организации приковано после того, как бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.