На севере Приморья выпал ледяной дождь

Ожидается, что интенсивность осадков во Владивостоке снизится в вечернее время

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь зафиксирован в городе Лесозаводске на севере Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в Примгидрометцентре.

"По данным на 07:00 (00:00 мск) осадки отмечаются на всей территории края, на севере идет снег. Больше всего осадков выпало на юге края: в Барабаше - 50 мм; в Посьете - 48 мм; во Владивостоке - 36 мм, утром отмечался сильный дождь, и к 09:00 выпало еще 30 мм; в Находке -16 мм. Метеостанция в Лесозаводске отметила выпадение ледяного дождя", - сообщили в учреждении.

Во Владивостоке интенсивность осадков снизится в вечернее время. Ночью ожидается похолодание, и дождь будет переходить в снег. На дорогах гололедица, также ожидается усиление ветра.