Балицкий заявил, что порядка 3,5 тыс. сотрудников работают на Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области отметил, что сейчас станция работает в режиме самообеспечения, не поставляя электроэнергию внешним потребителям

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. специалистов обеспечивают работу Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На станции сейчас работает порядка 3-3,5 тыс. человек. Для сравнения: в хорошем режиме, когда она работает в полном объеме, это 11,5 тыс. Но на сегодня порядка 3,5 тыс. человек, которые обеспечивают ее жизнеспособность, ее безопасность", - сказал Балицкий.

По словам губернатора, сейчас станция работает в режиме самообеспечения, не поставляя электроэнергию внешним потребителям. "Для обеспечения самой станции надо от 30 до 80 МВт, и, соответственно, это то, что она сама потребляет, вырабатывая на себя. Она поддерживает свой режим в рабочем состоянии", - подчеркнул губернатор.

Балицкий добавил, что Вооруженные силы Украины уничтожили все обеспечивающие коммуникации, подстанции и высоковольтные линии вокруг станции, поэтому смысла возобновлять работу энергоблоков в нормальном режиме пока нет. Он подчеркнул, что в Запорожской области достаточно источников электроэнергии, чтобы обходиться без мощностей АЭС. "Электроэнергия поступает с "большой земли", как мы говорим здесь. Плюс у нас есть свои энергогенерирующие возможности посредством солнечных батарей, частично ветряков", - сказал Балицкий.

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ с использованием беспилотников. 2 ноября российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА. В составе миссии - четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на объект генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.