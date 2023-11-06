В Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 11 градусов

Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 9 - плюс 11 градусов, в ночь на вторник - до плюс 8 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.