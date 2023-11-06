В Лесозаводске школы перевели на дистант из-за непогоды

Информация о режиме работы детских садов города уточняется

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Школы города Лесозаводска в Приморском крае, где выпал ледяной дождь, во вторник перевели на работу в дистанционном режиме.

Об этом сообщила городская администрация.

"В связи с неблагоприятными условиями все школы округа 7 ноября работают дистанционно. По работе детских садов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Из-за ледяного дождя два микрорайона Лесозаводска остаются без электричества. Энергетики занимаются восстановлением энергосетей.

Скорость северо-восточного ветра в городе составляет 6 м/с, порывы до 14 м/с, температура воздуха - плюс 2-3 градуса.