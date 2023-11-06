Кабмин счел избыточным запрет на раскрытие данных без разрешения пациента

Из отзыва кабмина следует, что законодательством предусмотрены надлежащие механизмы обеспечения врачебной тайны

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект фракции "Новые люди" о праве пациентов запрещать раскрытие и предоставление информации о своем здоровье любым лицам, кроме лечащего врача. Законодательством предусмотрены надлежащие механизмы обеспечения врачебной тайны, следует из отзыва кабмина (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"Предлагаемые изменения в представленной редакции являются избыточными", - указано в отзыве.

Законопроект внесли в Госдуму в июле лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков. Предлагалось дополнить новым положением закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", согласно которому пациент будет вправе запретить без его письменного или электронного согласия раскрывать и предоставлять любую информацию о состоянии своего здоровья любым лицам, кроме лечащего врача. Авторы указали в пояснительной записке, что это необходимо для "снижения случаев злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента".

"Законодательством Российской Федерации предусмотрены надлежащие механизмы обеспечения врачебной тайны, исключающие доступ неограниченного круга лиц к такой информации. Следует отметить, что реализация предусматриваемых законопроектом положений может привести к невозможности обеспечения преемственности оказания медицинской помощи", - говорится в отзыве правительства РФ.

Там отметили, что при отсутствии такой преемственности оказание качественной медицинской помощи не может быть гарантировано, что ставит под угрозу конституционное право граждан на охрану здоровья. Также кабмин обратил внимание на то, что в пояснительной записке отсутствует статистика, которая подтверждала бы неэффективность действующего регулирования.