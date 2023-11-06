В Благовещенск из Хэйхэ вернулись около 500 россиян

Международное пассажирское сообщение по направлению Благовещенск - Хэйхэ приостановлено с 3 ноября

ТАСС, 6 ноября. Около 500 россиян за выходные вернулись в Благовещенск из китайского города Хэйхэ, на границе с которым в пятницу село на мель судно. Об этом ТАСС сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"Порядка 500 россиян на прошедших выходных вернулись в Благовещенск из Хэйхэ. Поломка судна произошла в пятницу, но люди из Благовещенска продолжали прибывать, и на сегодняшний день общая цифра - порядка 500 вернувшихся за все дни", - сообщили в пресс-службе.

Помощь в перевозке пассажиров помимо двух российских судов на воздушной подушке оказывают суда на воздушной подушке с китайской стороны. Ситуация с перевозками на направлении Благовещенск - Хэйхэ остается неспокойной. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Хэйхэ через реку без острой необходимости.

Расстояние между Благовещенском и Хэйхэ в месте транспортного сообщения через реку Амур составляет порядка 700 м, и жители соседних городов часто выезжают друг к другу в выходные дни, чтобы приобрести интересные товары, попробовать необычную гастрономию и посетить аттракционы. Международное пассажирское сообщение по направлению Благовещенск - Хэйхэ приостановлено с 3 ноября в связи с гидрологической обстановкой на реке Амур. Из-за льда с 4 ноября пассажиров перевозят судами на воздушной подушке.