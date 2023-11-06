В Еврейской автономной области из-за метели объявили штормовое предупреждение

По прогнозу, порывы ветра достигнут 28 м/с

ТАСС, 6 ноября. Штормовое предупреждение объявили в Еврейской автономной области на 7 ноября из-за снега, метели и усиления ветра до 28 м/с. Об этом сообщает администрация Ленинского района автономии.

"В соответствии с штормовым предупреждением об ожидаемом опасном явлении погоды ФГБУ "Дальневосточное УГМС" Гидрометеорологического бюро Биробиджана от 6 ноября, 7 ноября 2023 года на территории Еврейской автономной области ожидается снег, местами сильный, метель, снежный накат, заносы, усиление ветра порывами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

В Биробиджане зафиксировали -4 градуса, скорость ветра составила 6,3 м/с, пасмурно, возможен небольшой снег.