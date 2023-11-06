В Находке восстановили электроснабжение

В городе произошло короткое замыкание на подстанции "Угольная" и аварийное отключение на подстанции "Рыбники"

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Подачу электроснабжения восстановили в Находке Приморского края, где произошли аварии на двух подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

"Энергоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

В 11:10 (4:10 мск) произошло короткое замыкание на подстанции "Угольная", без энергоснабжения оставались 12 многоквартирных домов в микрорайоне Врангель. В 12:40 (5:40 мск) произошло аварийное отключение на подстанции "Рыбники", без света оставались жители домов на пяти улицах.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Утром и днем 6 ноября, а также ночью 7 ноября в отдельных районах прогнозируются сильные осадки - 50 мм и более за 12 часов при дожде со снегом, а также 20 мм и более при снеге. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья - до 27-32 м/с. По данным на 13:00 (06:00 мск) больше всего осадков выпало в Партизанске - 93,4 мм и Владивостоке - 83,5 мм. Согласно прогнозу синоптиков, интенсивность осадков на юге края будет снижаться в понедельник во второй половине дня, ночью похолодает до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег.