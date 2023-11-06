Центр "Арктика" будет готовить учителей и программистов к работе в Якутии

В планах также создать единый образовательный кластер по подготовке и переподготовке жителей Арктики востребованным специальностям

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Центр подготовки рабочих кадров "Арктика" планирует запустить новые образовательные программы для обучения специалистов в сфере педагогики и IT, которые востребованы в северных районах Якутии. Об этом ТАСС сообщила директор центра Мира Лебедева.

"Мы занимаемся анализом потребности в кадрах в районах присутствия. Точно можем говорить о том, что в Булунском районе требуется педагоги, исходя из этого планируем набор педагогической группы совместно с Вилюйским профессионально-педагогическим колледжем по сетевой форме. Кроме того, рассматриваем возможность открытия IT-направления совместно с колледжем цифровых технологий "Айтыын" (Покровский колледж)", - сказала Лебедева.

По ее словам, обсуждается открытие таких групп на базе школ в арктических районах Якутии, где нет учреждений среднего профессионального образования - например, в Оленекском, Анабарском и Среднеколымском.

В оленеводы со школьной скамьи

Центр также планирует обучать детей в Арктике основам оленеводства. "Традиционно этим направлением занимаются дети в Борогонской школе Булунского района. Однако раньше из-за отсутствия лицензии им не выдавали свидетельств о первой профессии. Теперь на основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы мы сможем обучать детей с выдачей документа", - добавила Лебедева

Центр работает и над созданием единого образовательного кластера по подготовке и переподготовке жителей Арктики востребованным специальностям. В частности, такой кластер создается в поселке Тикси для подготовки специалистов для промышленности, транспорта и гидрометеорологии. Центр намерен запустить учебные программы по подготовке специалистов транспортной сферы для предприятия "Дороги Арктики", обслуживающего как дороги в населенных пунктах, так и многочисленные "зимники".

Планируется взаимодействие Жиганского и Верхоянского подразделений в едином кластере для подготовки рабочих и специалистов в сфере ЖКХ и энергетики, которые проходят ускоренную модернизацию в арктических районах. Новые возможности появятся и у агропромышленного направления - для подготовки кадров в сфере рыболовства и сельского хозяйства. В Жиганском структурном подразделении в настоящее время реализуется образовательная программа "Обработчик рыбы и морепродуктов".

О программе

В Якутии приняли единый план подготовки и развития кадров в Арктике. Это нужно для сокращения миграционного оттока и повышения уровня занятости в северных районах, где наблюдается высокий уровень безработицы, связанный со снижением занятости сельского населения, несоответствием уровня квалификации соискателей вакантным должностям, отсутствием профобразования у населения.

О центре

Центр подготовки рабочих кадров "Арктика" создан в марте 2020 года после слияния лицеев в трех арктических районах Якутии - Верхоянском, Жиганском и Тиксинском. Учреждение реализует проекты профессионального обучения населения и социальный проект по обучению безработной молодежи. Головное учреждение центра расположено в поселке Тикси Булунского района.

Тьюторы профессионального обучения центра работают в девяти арктических районах республики. С 2020 года обучение по программам центра прошли 855 человек по 24 программам профессионального обучения и курсам повышения квалификации. Центр планирует увеличить охват слушателей по краткосрочным программам, обучение предпенсионеров, безработных граждан, женщин, находящихся по уходу за ребенком, а также обучение выпускников 9-11-х классов по программам профессионального образования.

Как сообщил первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, в 2023 году для подразделений центра в трех арктических районах Якутии будет приобретено оборудование, переподготовку пройдут специалисты для открытия шести современных мастерских в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Дальнего Востока.

В Верхоянском районе откроются мастерские по специальностям "Управление бульдозером" и "Сетевое и системное администрирование". В Жиганском районе в новых мастерских будут обучать технологии моды и фотографии, а в Тикси - эксплуатации беспилотных авиационных систем, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.