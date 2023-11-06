В Шяуляе начался опрос жителей по теме переноса останков советских воинов

Речь идет об идее переноса на городское кладбище захороненных на центральной площади останков воинов

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Власти города Шяуляй начали проводить опрос населения, чтобы выяснить их отношение к идее переноса на городское кладбище останков советских воинов, захороненных на центральной площади. Факт начала опроса ТАСС подтвердили в местном самоуправлении.

"Да, опрос начался. Выразить свое мнение горожане могут на странице мэрии в интернете, или придя в органы местного самоуправления", - отметили в муниципалитете. Опрос будет проводиться до 6 февраля 2024 года.

Как ранее отмечал мэр Артурас Висоцкас, местные власти учтут при принятии решения мнения горожан, если по этому вопросу выскажутся не менее 10% жителей.

На центральной площади Шяуляя после войны были похоронены 53 бойца и командира Красной армии, погибшие при освобождении города, в том числе Герои Советского Союза Николай Аверин, Федор Лысенко и Садофий Евграфов, а также генерал-майор Александр Помощников. Был возведен обелиск из черного гранита, уложены памятные плиты. В 2001 году мемориал был обновлен на средства Российской Федерации.

В декабре 2019 года в рамках реконструкции площади городские власти приняли решение о демонтаже обелиска. Памятник был снесен, но могилы остались.