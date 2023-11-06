Кабмин упростил процедуру получения апостилей на документах об образовании

Его интеграция с государственными информационными системами позволит россиянам получать выписки об апостиле через портал госуслуг

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации. Его интеграция с государственными информационными системами позволит россиянам получать выписки об апостиле через портал госуслуг, сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который будет интегрирован с государственными информационными системами. Это даст возможность гражданам получать выписки о проставленном апостиле через единый портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Также на портале госуслуг можно будет получить электронную версию апостиля с двухмерным штриховым кодом, которая содержится в реестре апостилей.