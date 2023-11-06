Музеи по карте москвича или "Москвенок" с 2017 года посетили 2,7 млн раз

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, только в 2023 году учреждения культуры посетили более 490 тыс. раз

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Столичные музеи с 2017 года посетили уже 2,7 млн раз по карте "Москвенок" или карте москвича. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проект "Музеи - детям" - один из самых успешных и популярных среди московских школьников и студентов колледжей. Благодаря ему с 2017 года бесплатно по карте "Москвенок" или карте москвича столичные музеи посетили уже 2,7 млн раз. Только в этом году ребята побывали в музеях более 490 тыс. раз, что на 179 тыс. раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Собянин.

По его словам, наибольшей популярностью у школьников и студентов пользуются Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", музеи-заповедники "Коломенское" и "Измайлово", Музей А.С. Пушкина и Биологический музей имени К.А. Тимирязева.

Проект постоянно развивается и расширяется. В этом учебном году к нему присоединились пять новых музейных площадок - подземный музей "Зарядье", музей "Старый Английский двор", выставочное пространство "Медиацентра" парка "Зарядье", Музей криптографии и "Дом винтажной музыки". Всего же ребят ждут 119 городских, частных и ведомственных музейных площадок, добавил мэр.

"Проект "Музеи - детям" открывает московским школьникам дверь в удивительный мир истории культуры, искусства и техники. И одновременно дает вторую жизнь московским музеям. Работая для молодой аудитории, музейные пространства становятся более интересными и современными, готовыми к увлекательному диалогу с посетителями", - подчеркнул Собянин.