В Москве под строительство спорткомплексов выделили почти 20 га земли

Среди строящихся объектов оказались, в частности, центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной в Мещанском районе, а также ледовый дворец для проведения соревнований по керлингу в Хорошево-Мневниках

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В Москве выделили почти 20 га земли под строительство спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Почти 20 га земли выделили с начала года под строительство спорткомплексов в рамках масштабных инвестпроектов. Спортивные объекты появятся на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и в центре столицы", - написал Собянин.

По его словам, среди строящихся объектов: центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной в Мещанском районе; комплекс с бассейнами, залами для игровых видов спорта, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией в Раменках; ледовый дворец для проведения соревнований по керлингу в Хорошево-Мневниках; комплекс с ледовой ареной в Хорошевском районе.

"Мы предоставляем участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Город же получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", - добавил мэр.