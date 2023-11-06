В Херсонской области увеличили комендантский час на четыре часа

Теперь он действует с 20:00 до 06:00

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Комендантский час в Херсонской области увеличен на четыре часа, теперь он действует с 20:00 до 06:00. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Изменить пункт 1 указа №154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20 октября 2022 года, изложив его в следующей редакции: "п.1. Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 06:00 часов", - говорится в указе, опубликованном в Telegram-канале губернатора. Документ вступает в силу с 7 ноября.

В настоящее время комендантский час действует с 23:00 до 05:00.