В школах Владивостока ввели свободное посещение из-за непогоды

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Свободное посещение занятий ввели в школах и детских садах Владивостока из-за осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Константина Шестакова.

"В школах и детских садах Владивостока введено свободное посещение из-за неблагоприятных погодных условий. Пропуск занятий во вторник, 7 ноября, не будет считаться прогулом. Решение о необходимости посещения школы или детского сада принимают сами родители", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, вечером 6 ноября возможны осадки. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха. В Приморском крае действует штормовое предупреждение. В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья - до 27-32 м/с.

Все службы города переведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости спецтехника предприятия "Содержание городских территорий" приступит к обработке дорог реагентами. Утром спуски и подъемы будут обработаны пескосоляной смесью. Восстановлено электроснабжение в домах по нескольким десяткам улиц, продолжаются аварийно-восстановительные работы по возобновлению электроподачи в дома на 10 городских улицах.

В условиях непогоды бригады ВПЭС ведут работы и на сетях теплоснабжения. За минувшие сутки устранили восемь порывов, в работе устранение еще четырех.