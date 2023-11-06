В Дели закрывают школы из-за смога и вводят правило "чет-нечет" для автомобилей

Ученики 10-х и 12-х классов продолжат учиться

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, приняли решение ввести дополнительные ограничения в связи с резким ухудшением качества воздуха в индийской столице. Об этом сообщил журналистам министр окружающей среды делийского правительства Гопал Рай.

"Все школы в столице страны, за исключением 10 и 12 классов (которые в этом году сдают экзамены - прим. ТАСС), будут закрыты до 10 ноября", - сообщил чиновник в эфире местных телеканалов. В настоящее время из-за ухудшения качества воздуха приостановлены занятия только до 5-го класса включительно.

Кроме того, власти намерены ввести правило "чет-нечет" для частного автотранспорта с 13 ноября. Согласно этой системе, по четным календарным дням в Нью-Дели разрешено будет ездить только авто с четными номерными знаками, по нечетным - с нечетными. 12 ноября Индия отметит "праздник огней" Дивали, который еще называют индийским Новым годом, в ходе празднования в городе будут взрываться петарды и фейерверки, которые традиционно еще больше ухудшают его атмосферу. На следующий день власти намерены ограничить движение автотранспорта.

Объявляя о введении правила "чет-нечет", правительство города призывает делийцев делиться автомобилями, что "позволит развивать дружбу, укреплять отношения, а также экономить бензин и снижать объемы загрязнения окружающей среды".

Дели уже неделю переживает резкое ухудшение индекса качества воздуха (ИКВ). В понедельник индекс был зафиксирован на отметке 488, что намного выше верхнего уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения. В число наиболее пострадавших районов вошли Пурам (466), Патпаргандж (471) и Нью-Моти Баг (488). При этом "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. В октябре - ноябре, после уборки урожая, остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Гарь стекает в расположенную в низине столицу. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не проветривается. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, его вдыхание равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета отмечалось, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.