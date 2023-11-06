"Команда Путина" приняла участие в "Боксзабеге" в Сочи в поддержку Игр дружбы

Всего в забеге приняли участие около 5 тыс. человек

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. "Команда Путина" приняла участие в "Боксзабеге" в Сочи в поддержку Всемирных игр дружбы, которые запланированы на сентябрь 2024 года. Организатором состязания выступила команда главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Команда Умара Кремлева провела 12-й международный "Боксзабег" в Сочи в рамках поддержки Всемирных игр дружбы. Представители разных народов многонациональной России и зарубежные гости преодолели дистанцию вместе. Инициативу проведения соревнования в Сочи поддержало общественное общероссийское движение "Здоровое отечество". "Команда Путина" также приняла участие в данном мероприятии", - говорится в сообщении.

В забеге, старт которому был дан у Морского вокзала, приняли участие около 5 тыс. человек. Они преодолели дистанцию в 3, 6 и 9 км на выбор. Детям предложили пробежать отдельную дистанцию - 500 м.

"Участников разделили по категориям в зависимости от уровня подготовки. Пробежавшие с лучшими результатами стали обладателями уникальных призов, которых нет ни на одном беговом мероприятии в мире. Некоторые спортсмены отправились покорять дистанцию в национальных костюмах", - говорится в сообщении.

После забега состоялся конкурс на лучший костюм, обладатели самых ярких были отмечены организаторами, добавили в пресс-службе.