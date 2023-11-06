Папа Римский пожаловался на здоровье

Понтифик поприветствовал присутствующих на аудиенции делегации Европейской конференции раввинов слабым голосом

ВАТИКАН, 6 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожаловался на состояние здоровья в ходе аудиенции делегации Европейской конференции раввинов, служба печати Святого престола пока не отменяла массовую встречу понтифика с детьми, назначенную на вторую половину дня.

Как передает Corriere della Sera, 86-летний понтифик поприветствовал присутствующих слабым голосом. "Спасибо за ваш визит, но я не очень здоров, поэтому не буду читать речь", - сказал Франциск.

Тем не менее, пока служба печати Святого престола не объявляла об отмене запланированных встреч, среди которых - с 6 тыс. детей со всего мира. Она должна состояться во второй половине дня. Ранее уже были прецеденты, когда понтифик передавал посетителям свою речь, не произнося ее.

Папа Римский, перенесший в последние два с половиной года две полостные операции на кишечнике, шутит на вопрос о здоровье, что "пока жив". Больше всего его беспокоят боли в колене, из-за чего он передвигается на инвалидной коляске. Однако в последнее время он говорит, что чувствует себя достаточно хорошо.

1-3 декабря запланирована его поездка в Дубай, где он намерен принять участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).