Во всех районах Вологодской области восстановили энергоснабжение

Света в нескольких муниципалитетах региона не было из-за шквалистого ветра

ТАСС, 6 ноября. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в нескольких муниципалитетах Вологодской области, прерванное 5 ноября из-за шквалистого ветра. Работы в большинстве районов и округов завершили 5 ноября, в Череповецком и Устюженском районах - утром 6 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Георгий Филимонов.

"Сейчас для нас главная задача - оперативно отрабатывать такие ситуации с главами муниципалитетов. Свет в городе Грязовец включили в тот же день, в Белозерском, Шекснинском и Вытегорском районах тоже ликвидировали обрывы", - сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

По его данным, в Череповецком и Устюженском районах работы завершены утром 6 ноября, подача электричества восстановлена. Ситуации с обрывами линий поставлены на особый контроль в муниципалитетах, правительство Вологодской области получает ежедневные доклады о ситуации в оперативном режиме, добавил Филимонов.

Ранее глава Череповецкого района Роман Маслов сообщал во "ВКонтакте" об отключениях в нескольких населенных пунктах. Глава Грязовецкого округа Сергей Фекличев сообщал, что в зону отключения попали около 1,3 тыс. человек в семи населенных пунктах, в деревне Слобода временно прекратилась подача воды, к 17:20 5 ноября последствия аварии устранили.

Мэр Вологды Сергей Воропанов проинформировал о поваленной конструкции автобусной остановки на улице Зосимовской, пострадала одна жительница, ей оказана медицинская помощь. После проверки всех остановок две конструкции убрали, остальные укрепили.

По информации Вологодского ЦГМС, с 5 ноября вся область оказалась под влиянием очередного атлантического циклона с мощной волной потепления, дождями и порывистым ветром местами до 15-18 м/с. Ожидается, что 7 ноября дожди усилятся, возможно прохождение холодного фронта.