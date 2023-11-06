Запасы воды в Стамбуле опустились до критических 17,3% нормы

Газета Milliyet ранее сообщала, что воды в местных 10 водохранилищах осталось на 40 дней

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Запасы воды в водохранилищах Стамбула по состоянию на утро понедельника снизились до 17,31% нормы. Об этом сообщил департамент по вопросам водопользования местной мэрии.

Эксперты называют ситуацию критической, отмечает в комментарии телеканал TRT Haber. Газета Milliyet ранее сообщала, что воды в местных 10 водохранилищах осталось на 40 дней. Нормой для водохранилищ Стамбула считаются 868,7 млн куб. м воды. В минувшую субботу запасы воды в турецком мегаполисе составляли 17,8%.

По данным стамбульской мэрии, меньше всего воды - 2,59% нормы - осталось в водохранилище Сазлыдере.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее призвал жителей турецкого мегаполиса к экономии воды. Ежедневно в крупнейшем городе Турции потребляют свыше 3 млн куб. м воды.