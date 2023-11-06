В Неаполе студенты устроили акцию протеста в поддержку Палестины

По информации ANSA, участники акции, в частности, называют правительство Израиля "колонизаторским и преступным", а итальянские власти - "молчаливыми сообщниками"

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Студенты Университета Востока в Неаполе, одного из старейших вузов Италии, заняли его здание в ходе акции в поддержку Палестины. Как сообщает агентство ANSA, на фасаде вывесили растяжку "За Палестину до победы".

В числе прочего участники акции называют правительство Израиля "колонизаторским и преступным", а итальянские власти - "молчаливыми сообщниками". "После ряда углубленных размышлений о сценариях войны, студенты хотят в храме знаний осудить молчаливое пособничество наших институтов власти", - говорится в студенческом обращении. "Мы знаем, что наш университет, как и многие другие в стране, поддерживает научные обмены с израильскими университетами и военно-промышленным комплексом Италии. Мы не хотим учиться в месте, в котором ведется пособничество колониальной и преступной политике", - написали студенты. Они призывают к немедленному прекращению огня в Палестине, а также добиваются признания геноцида палестинского народа. "Университет должен публично осудить серьезные нарушения прав человека и военные преступления, совершенные правительством Израиля: использование белого фосфора, убийства мирных жителей, бомбардировки школ, больниц и гуманитарных коридоров, а также тотальная блокада сектора Газа", - заявили участники акции.

Студенты традиционно активно выступают в защиту палестинского народа и с осуждением поселенческой политики Израиля. В разных городах Италии проходят манифестации в поддержку Палестины, собирающие по несколько тысяч человек. Среди них много представителей палестинской общины. В стране пока не зарегистрировали крупных актов антисемитизма. Сообщалось только об окрашивании в черный дорожных камней в Риме, на которых написаны имена евреев, угнанных в лагеря во времена Холокоста.