В УПЦ допустили утрату заявленного на Украине "высокого уровеня религиозной свободы"

Члены делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций назвали причиной такого сценария законопроект о фактическом запрете Украинской православной церкви

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Члены делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) во время недавнего визита в США заявили о "высоком уровне религиозной свободы" в стране, однако принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ) ставит его под угрозу. Об этом говорится в заявлении на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ.

"[Члены делегации ВСЦиРО] заявили, что, "несмотря на военное положение, в Украине сохраняется высокий уровень религиозной свободы, и ни одна церковь не была запрещена". В связи с тем, что 19 октября 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8371, который направлен на запрет и нарушение права на свободу вероисповедания религиозных общин и верующих Украинской православной церкви - крупнейшего религиозного объединения в Украине, заявленный "высокий уровень религиозной свободы" может быть утрачен", - указано в нем.

Отмечается, что некоторые заявления, которые были обнародованы отдельными представителями ВСЦиРО, нельзя считать позицией всей организации, так как "они не были предметом рассмотрения и не принимались на ее заседаниях, где решения принимаются консенсусом".

В заявлении также подчеркивается, что представители канонической УПЦ не были включены в состав делегации, посетившей Вашингтон. "Является неправильным говорить о наличии или отсутствии нарушений религиозной свободы в отношении отдельной взятой конфессии, в нашем случае - Украинской православной церкви, без непосредственного присутствия представителей", - указывают в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Ситуация вокруг УПЦ на Украине

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.

На прошлой неделе Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ позволит запретить на Украине каноническую УПЦ, если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью. В юридическом отделе УПЦ заявили, что этот документ нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания.