Собянин рассказал, что москвичи более 550 млн раз воспользовались услугами портала mos.ru

По словам мэра столицы, самыми востребованными услугами являются электронные медицинская карта и дневник школьника

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Востребованность портала mos.ru выросла на 15%, его услугами и сервисами жители Москвы воспользовались более 550 млн раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 550 млн раз горожане воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru с начала года. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го", - написал Собянин.

По его словам, самыми востребованными остаются электронные медицинская карта и дневник школьника, а также сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.

"В этом году мы запустили и модернизировали больше 80 услуг", - напомнил мэр.