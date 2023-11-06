Во Львовской области без света остались около 76 тыс. человек

Причиной стало отключение линии электропередачи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 76 тыс. потребителей электроэнергии во Львовской области остались без света в результате отключения линии электропередачи, причины не уточняются. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"На Львовщине отключилась линия электропередачи на 330 кВ НЭК "Укрэнерго", в результате чего без света оставались около 76 тыс. потребителей", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что на данный момент электропитание восстановлено.

Министерство отмечает, что сейчас без электроэнергии остаются часть жителей Сумской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областей.