В Москве госпитализировали народного артиста СССР Юрия Соломина

Как сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, он потерял сознание

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован после потери сознания, сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает. Он потерял сознание - да, его действительно госпитализировали, сейчас он на обследовании. Он в сознании", - сказала собеседница агентства.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.