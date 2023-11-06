6 ноября, 11:12
Военная операция на Украине

В Херсонской области исключили введение комендантского часа по маршрутам в Крым

Речь идет о маршрутах Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь; Армянск - Чаплинка - Аскания - Нова - Новоалексеевка - Мелитополь

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение по дорогам через Херсонскую область в Крым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

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"Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам движения: Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь; Армянск - Чаплинка - Аскания - Нова - Новоалексеевка - Мелитополь", - сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в Telegram-канале указ об увеличении комендантского часа на четыре часа с 7 ноября. Он будет действовать с 20:00 до 06:00. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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