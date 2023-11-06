В конкурсе к 30-летию Конституции РФ приняли участие уже более 3 млн человек

В тесте участникам нужно ответить на 10 вопросов об основах Конституции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 3 млн человек приняли участие в конкурсе партии "Единая Россия" - "30 лет Конституции России - проверь себя!". Об этом сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Сидякин, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

В тесте участникам нужно ответить на 10 вопросов об основах Конституции РФ.

"Активнее всего в нашем конкурсе участвуют жители Московской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского и Ставропольского краев. В каждом из этих регионов онлайн-тест на знание Конституции прошли более 100 тысяч человек. Всего по всей России на его вопросы <...> ответили 3,3 миллиона человек", - отметил Сидякин.

Для школьников "Единая Россия" организовала уроки, на которых рассказывают о ключевых положениях основного закона страны, для студентов проводят лекции. "В этой работе участвуют наши депутаты, активисты с юридическим образованием, эксперты. Такие занятия мы организовали по всей стране. Также помимо федеральных призов победителям региональные отделения партии учреждают собственные", - заключил Сидякин.

Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ стартовал 4 октября. Принять участие в нем могут все желающие старше 18 лет. Также по инициативе партии в регионах запланированы более 600 тематических мероприятий, в том числе викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, экскурсии, "Разговоры о важном". Итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября, награждение победителей состоится в декабре.