Матвиенко предложила принять закон о счастье и создать министерство

Председатель Совета Федерации добавила, что пока у нее в этом вопросе "группа поддержки маленькая"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и верит, что однажды в стране появится министерство счастья. Об этом она заявила, выступая на марафоне "Знание. Первые" с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

"Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", - сказала спикер Совфеда, отвечая на вопрос, какой, по ее мнению, закон необходимо принять в России прямо сейчас.

Матвиенко добавила, что пока у нее в этом вопросе "группа поддержки маленькая". "Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром", - сказала председатель верхней палаты парламента, обращаясь к участнице встречи, задавшей вопрос.