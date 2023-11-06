В Москве в этом году планируют высадить более 750 деревьев

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, больше всего деревьев появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 750 деревьев планируют высадить в Москве около Марьинских прудов-регуляторов, на Воробьевской набережной и Южном речном вокзале. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Озеленение - завершающий и обязательный этап всех проектов благоустройства. В этом году высадим больше 750 новых деревьев. Они украсят пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал, территории Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево", - написал Собянин.

По его словам, больше всего деревьев (около 200) появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. "В центральном округе с его плотной застройкой меньше возможностей для высадки, но и там - в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре - найдется место новым липам и серебристым кленам", - добавил мэр.

Собянин отметил, что предпочтение отдается породам, устойчивым к городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клены, декоративные яблони, красные дубы и березы. Там, где нет сильного ветра, приживаются хвойные.