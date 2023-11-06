Получившая в октябре Нобелевскую премию мира иранская правозащитница объявила голодовку

По информации Agence France-Presse, Наргес Мохаммади необходима срочная госпитализация

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Иранская правозащитница Наргес Мохаммади объявила о начале голодовки в тюрьме в знак протеста против обязательного ношения хиджаба и отсутствия медицинской помощи. Об этом сообщила семья Мохаммади.

"Наргес Мохаммади сообщила семье, что начала голодовку несколько часов назад. Мы обеспокоены состоянием ее здоровья", - говорится в заявлении ее родственников, которое приводит Agence France-Presse.

По его информации, Мохаммади необходима срочная госпитализация. В свою очередь администрация тюрьмы, где она отбывает наказание, отказала ей в переводе в больницу из-за того, что та не захотела покрывать голову.

В начале октября иранская правозащитница была удостоена Нобелевской премии мира. МИД Ирана назвал это решение Нобелевского комитета политической акцией.

Иранские власти более 10 раз задерживали правозащитницу. Пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. В 2011 году ее осудили на 11 лет за "действия, направленные против национальной безопасности и пропаганду против режима". Однако в 2012 году она вышла на свободу после международной кампании в ее защиту. В 2015-2020 годах Мохаммади вновь находилась в заключении и была освобождена под давлением международных правозащитных организаций. Последний раз - в мае 2021 года - она была приговорена за "антигосударственную пропаганду" к 2,5 года тюремного заключения.