Матвиенко призвала молодежь меньше сидеть в интернете и чаще бывать на природе

Председатель Совфед назвала интернет одним из самых важных технологических достижений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала интернет одним из самых важных технологических достижений, но при этом призвала молодежь меньше проводить времени в гаджетах, а чаще общаться с семьей, друзьями и бывать на природе.

"Сегодня особенно среди молодежи <...> уже зависимость от телефона, от интернета. И молодежь, и школьники проводят в течение суток часы за интернетом. <...> Поймите, что эти часы вычеркнуты у вас из жизни в плане того, что вы могли бы потратить их на общение с родителями, с учителями, на общение с друзьями. Может быть, могли бы пойти в поход, [на] костер с гитарой", - сказала спикер Совфеда, отвечая на вопросы участников лекции в рамках марафона "Знание. Первые".

Она подчеркнула, что радость человеческого общения никто никогда не отменит "и никакая виртуальная жизнь этого не заменит". Матвиенко призвала молодежь хотя бы два-три дня в неделю проводить без смартфонов, заменив их на кнопочные телефоны "для звонков". Она считает, что лучше, полезнее проводить время на природе и заряжаться энергией и эмоциями от общения с ней.

Глава Совфеда рассказала, что однажды наблюдала, как бельчиха учила своего бельчонка прыгать, этот эпизод произвел на нее неизгладимое впечатление. "У меня до сих пор это осталось в памяти. В интернете можно найти сюжеты, но когда ты вживую видишь, она его ставит, а он бедный падает, она спускается, берет его за шиворот и снова сажает на ветку и так пять раз при мне она его учила прыгать по веткам. Ну такое эмоциальное потрясение для меня. Эта бельчиха у меня в памяти осталась. Когда вы были на природе? Когда вы видели бельчиху?" - обратилась она к молодым людям.

При этом, по мнению Матвиенко, именно интернет оказал серьезное влияние на развитие страны. "И Россия, на мой взгляд, в полном объеме стала использовать возможности интернета для более быстрого экономического и социального развития страны, для цифрового диалога с гражданами. На самом деле, это признано в мире. Россия является одним из лидеров цифровизации в самых разных отраслях и одним из лидеров по оказанию государственных услуг нашим гражданам в режиме онлайн", - сказала сенатор, подчеркнув, что портала "Госуслуги" нет нигде в мире, что он избавил людей от "унизительных процедур хождения по разным инстанциям".

Несмотря на то, что интернет является "огромным благом", председатель верхней палаты парламента призвала не забывать и об опасностях, которые он несет для граждан. "Мы должны научиться интернетной гигиене, чтобы мы могли отличать добро от зла, чтобы не было этих сайтов, призывающих [к противоправным действиям], и мошенников и так далее", - сказала она. В завершении ответа на вопрос Матвиенко предложила участникам встречи обнять рядом сидящего, а сама обняла модератора.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.