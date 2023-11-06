Все финалисты "Большой перемены" посетят выставку "Россия" по поручению Путина

В "Артеке" ранее прошло награждение лучших финалистов конкурса

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 6 ноября. /ТАСС/. Все 1,5 тыс. финалистов конкурса "Большая перемена" для 8-10 классов посетят выставку "Россия" по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил финалистам на концерте в Международном детском центре "Артек" первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Президент России принял еще одно решение и дал нам поручение: каждый из участников финала "Большой перемены" этого года по решению президента приглашается посетить выставку "Россия" на ВДНХ", - сказал Кириенко.

Ранее в "Артеке" прошло награждение лучших финалистов конкурса. Призеры получили сертификаты на сумму от 100 до 200 тыс. рублей, а победители - на 1 млн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

О конкурсе "Большая перемена"

Со 2 по 6 ноября в Международном детском центре "Артек" проходит финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Для участия в финале приехали 1,5 тыс. школьников из всех регионов России.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 млн детей, подростков и наставников.