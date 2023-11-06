В Тамбовской области создадут турмаршруты о работе военных госпиталей

Проект также расскажет о медицинской деятельности архиепископа Луки Крымского

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Патриотические туристические маршруты, посвященные работе госпиталей во время Великой Отечественной войны, создадут в Тамбовской области, проект также расскажет о медицинской деятельности архиепископа Луки Крымского (в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961). Об этом ТАСС сообщил глава региона Максим Егоров на Международной выставке-форуме "Россия" .

"У нас будут маршруты, посвященные патриотике, патриотизму, вкладу Тамбовской земли в победу в Великой Отечественной войне. Потому что мало кто знает, что в Тамбове находилось самое большое количество госпиталей, которые были рядом с фронтом", - сказал Егоров.

Губернатор отметил, что в Тамбове писал свои труды и работал хирургом святитель Лука Крымский. "Это единственный священнослужитель, который был удостоен Сталинской премии. Он работал во время войны. Все свои труды по гнойной хирургии он написал, работая в Тамбове, практикуя", - сказал Егоров.

Ранее Тамбовская область как пилотный регион присоединилась к проекту "Развитие походного туризма". В регионе запланировано создание патриотических троп по военной дороге в Притамбовье.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.