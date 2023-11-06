Волонтеры в Европе продолжили сбор помощи Донбассу, несмотря на давление и дезинформацию

Руководитель французской гуманитарной ассоциации SOS-Donbass Анна Новикова сообщила, что "в последнюю неделю различные украинские структуры начали активную информационную атаку" против организации

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса в странах Западной Европы будет продолжаться, несмотря на попытки давления как со стороны Киева, так и со стороны местных властей, заявила ТАСС руководитель французской гуманитарной ассоциации SOS-Donbass Анна Новикова. Эта волонтерская группа успешно провела один гуманитарный конвой из Западной Европы в Донбасс в начале мая, а сейчас разрешения на въезд в зону СВО в Ростовской области ждет уже ее второй гуманитарный груз, который собрали неравнодушные жители восьми стран Европы.

"Наша работа поперек горла многим в Киеве. Неудивительно, ведь прибытие на Донбасс гуманитарной помощи из стран Евросоюза разрушает их красивую сказку о том, что якобы их поддерживает весь мир. Поэтому в последнюю неделю различные украинские структуры начали на нас активную информационную атаку. Она идет по трем основным направлениям. Во-первых, создаются фальшивые аккаунты в социальных сетях и фальшивые электронные адреса нашей ассоциации, с которых якобы от нашего имени пишутся дискредитирующие комментарии, чтобы изобразить нас антироссийской организацией. Во-вторых, якобы от нашего имени рассылаются письма в официальные российские инстанции, в текстах которых с орфографическими ошибками нам приписывают призывы к смене власти в России, причем копии писем присылают нам, пытаясь оказать психологическое давление. В-третьих, украинские организации пишут доносы в различные европейские структуры, в которых нас, напротив, пытаются изобразить агентами России, сотрудничающими со спецслужбами РФ", - сказала она.

"Безграмотные фейки"

"Их вранье примитивно и безграмотно. Даже город По (по-французски пишется Pau - прим. ТАСС) на юго-западе Франции, где мы зарегистрированы, в одном из писем якобы от нашего лица украинские имитаторы написали, как "Пау", что человек, живущий во Франции, сделать просто не может. Поэтому опровергнуть все это не очень сложно, но, конечно, эта борьба отнимает много сил", - продолжила руководитель SOS-Donbass.

"Сломать нас не получится, у нас есть абсолютная защита - мы совершенно прозрачны и в России, и в странах Европы. Мы официально зарегистрированы во Франции", - сказала она.

Категория S

"Французские власти пока не мешают нашей деятельности, но мне уже присвоили категорию S (от слова securite - безопасность - прим.ТАСС) - потенциально опасный гражданин. Официально об этом не уведомляли. Поняла это при прохождении границы, когда впервые не смогла пройти через автоматический турникет (граждане ЕС проходят контроль простым сканированием паспорта без необходимости общаться с пограничником - прим. ТАСС). Сразу отправили в окошко паспортного контроля, причем там заметно испугались, хоть и пытались это скрыть. С тех пор так каждый раз при прохождении границы Франции - уходят с документами в бюро, долго звонят куда-то, нервничают, задают много вопросов. Но я уже даже придумала, как разрядить атмосферу: когда подхожу к паспортному контролю, сразу им говорю: я - категория S, потому что прорусская активистка, не пугайтесь. И так все сразу проходит быстрее и менее напряженно", - сказала она.

Проблемы и решения

На практике, чтобы доставить гуманитарный груз на Донбасс, приходится идти на хитрости. "В Россию гуманитарные грузы из ЕС не выпускают. В Европе нам приходится обозначать страну - получатель груза, как Украину, поскольку для Брюсселя и всех стран Евросоюза Донбасс не признан и с юридической точки зрения рассматривается как территория Украины. Для них проезд через Россию является транзитом. Это создает некоторые проблемы, в том числе и с российской стороны. Также нужно решить вопрос о признании груза гуманитарным с российской стороны, что позволит обеспечить его растаможку без уплаты налогов. Но мы верим, что пути решения всех этих вопросов можно найти", - подчеркнула она.

"Мы сейчас ведем интенсивный диалог с российскими гуманитарными и государственными структурами, чтобы найти решение этой проблемы и продолжать оказывать помощь жителям Донбасса. В такой же ситуации находятся наши немецкие коллеги, мы вместе ищем решение", - продолжила волонтер.

Реальные люди

"Я очень хочу подчеркнуть главное. Европа - это не чиновники в Брюсселе и не британские и немецкие газеты. Европа - это миллионы обычных людей, многие из которых даже сквозь всю пропаганду чувствуют, что происходит совсем не то, что им рассказывают. Многие из них очень тонко чувствуют ложь, они хотят узнать правду, более того, хотят быть сопричастными. Но никакая информация сегодня, увы, больше не вызывает доверия, слишком много обмана и фейков. Блоги, соцсети, видео и медиа - это одно, а реальная деятельность, гуманитарка - это совсем другое. Человек хочет помочь, он чувствует невероятную отдачу, когда видит фотографии с вещами, которые он приобрел сам за свои скромные средства в руках таких же простых людей в обстреливаемых городах Донбасса за 3 тыс. км. Этому верят", - сказала Новикова.

"Все что мы везем, все наши расходы оплачиваются только и исключительно добровольным сбором средств. Мы несем за них ответственность перед людьми", - заключила она.

Прорывая блокаду

Ассоциация SOS-Donbass провела в апреле 2023 года единственную за последние два года акцию протеста в Брюсселе перед штаб-квартирой НАТО против поставок оружия Украине.

Несмотря на санкционное давление и практически парализованное сообщение через западные границы России, SOS-Donbass в апреле-мае смогла собрать во Франции, Испании, Германии, Швеции и Бельгии конвой с гуманитарной помощью Донбассу, который за 17 дней преодолел путь от Парижа до Донецка доставив туда около 7 тонн различных грузов, включая больничные койки, инвалидные кресла и все необходимое для перевязки раненых, а также гигиенические принадлежности, детские игрушки, одежду. Второй гуманитарный конвой этой организации прибыл в Россию в октябре. Этот груз включает около 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, 5 больничных коек, 1 тонну корма для животных, перевязку, медикаменты, обогреватели и прочую мелкую бытовую технику, одежду, гигиену и питание.