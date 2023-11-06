Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

По словам Тамары Михайловой, народный артист СССР остается в больнице под пристальным вниманием врачей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в понедельник после потери сознания, остается в больнице под пристальным вниманием медиков. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Диагноз не уточнили, но вроде как все неплохо, потому что его перевели в палату - это не реанимация, но с усиленным вниманием", - сказала собеседница агентства.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.