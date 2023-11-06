Yonhap: в Республике Корея растет обеспокоенность из-за сообщений о постельных клопах

По данным агентства, на прошлой неделе насекомых нашли в центральной части Сеула в кошивоне - в здании с небольшими арендуемыми жилыми комнатами без отдельного санузла и с общей кухней

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Сообщения о появлении постельных клопов, проблема которых была практически решена в Южной Корее в прошлом веке, участились в последнее время в республике. Об этом информирует агентство Yonhap.

В середине сентября Университет Кемён в городе Тэгу провел мероприятия по дезинфекции после жалобы студентов на укусы в общежитии. В октябре одна из публичных бань в городе Инчхон была временно закрыта после того, как там нашли клопов под напольными матами. Это был первый за много лет случай обнаружения паразитов в районе, где расположена сауна, указывает агентство.

На прошлой неделе насекомых нашли в центральной части Сеула в кошивоне - в здании с небольшими арендуемыми жилыми комнатами без отдельного санузла и с общей кухней. Как отмечает Yonhap, власти южнокорейской столицы получили в общей сложности 17 сообщений о возможном появлении постельных клопов. Эта проблема в стране была практически решена в 1960-е во время масштабной кампании по дезинфекции и благодаря использованию сильнодействующих пестицидов в 1970-е.

Одна из частных компаний, оказывающих услуги по дезинсекции, рассказала агентству, что им поступает две-три заявки в день. В октябре они провели обработку помещений примерно на 80 объектах. Рост числа сообщений о клопах вызвал опасения среди жителей Южной Кореи, некоторые из них стали отказываться от использования общественного транспорта и посещения публичных мест, таких как кинотеатры, пишет Yonhap.

Реакция властей

На прошлой неделе была сформирована специальная правительственная группа. Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея запланировало 6 ноября встречу с представителями компаний, предоставляющих услуги по дезинсекции, и экспертами для оценки ситуации и изучения образцов пойманных паразитов. В Сеуле заработал центр приема сообщений о клопах. Возможность их распространения в густонаселенном мегаполисе, в котором проживает 9,4 млн человек, вызывает особую обеспокоенность, указывает агентство.

Начались проверки в отношении 3 175 заведений и объектов с "повышенным риском", в их числе отели и корейские общественные бани. Также власти планируют регулярно обрабатывать горячим паром покрытые тканью сидения в столичном метро и в конечном счете заменить их на другие.

Клопы во Франции

Южная Корея - не единственная развитая страна, столкнувшаяся в последнее время с этой проблемой.

Осенью она вышла на первый план медиапространства Франции: в соцсетях начали распространяться сообщения о присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, хотя сами транспортные компании это опровергали. Первый заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Депутаты нижней палаты парламента Франции в начале октября заявили о намерении представить на обсуждение в декабре законопроект, посвященный борьбе с распространением постельных клопов.

Тогда же в прессе появились сообщения, что насекомые интенсивно распространяются и в соседней с Францией Бельгии.